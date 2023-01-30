ПА просит ЦРУ оказать давление на Израиль

Президент ПА Махмуд Аббас встречается с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, используя встречу для «нападения» на Израиль.

Президент Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас воспользовался встречей с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, чтобы снова раскритиковать Израиль.

Об этом сообщает INN.

Во время встречи Аббас обвинил Израиль в «агрессии» против палестинских арабов.

«Председатель ПА проинформировал дипломата США об опасных событиях и израильской агрессии против палестинского народа, а также о важности срочного вмешательства, чтобы оказать давление на израильское оккупационное правительство, чтобы оно прекратило свои односторонние меры и соблюдало подписанные соглашения», — говорится в заявлении, сообщает официальное информационное агентство ПА WAFA.

Аббас также «подчеркнул необходимость восстановления политического горизонта на основе международной легитимности для достижения безопасности и стабильности для всех в регионе, а также для достижения палестинским народом свободы и независимости в своем государстве с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы в границах 1967 года».

Встреча последовала за терактами в Израиле: в пятницу вечером в районе Неве-Яаков в Иерусалиме, в результате которого были убиты семь человек, и в субботу возле археологических раскопок «Город Давида» в Иерусалиме, в результате которого были ранены отец и сын.

Аббас отказался осудить атаки и вместо этого обвинил Израиль в эскалации.

Встреча Аббаса с Бернсом состоялась за день до визита в регион госсекретаря США Энтони Блинкена. Планируется, что Блинкен встретится с председателем ПА.

Ранее Курсор писал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

ПА прекращает координацию безопасности с Израилем из-за рейда в Дженине. Палестинские лидеры призывают международное сообщество ввести санкции против Израиля из-за израильской военной операции в Дженине.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.