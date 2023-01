Недавно обнаруженная карта сокровищ может привести к нацистским трофеям

Публика может увидеть карту, а также сотни других документов времен Второй мировой войны, поскольку архив рассекретил их в рамках ежегодного Дня открытого доступа.

Говорят, что на карте сокровищ указано место, где немецкие солдаты закопали кучу украденных ценностей, приобретенных во время битвы при Арнеме в Нидерландах в 1944 году. Добыча включает драгоценности, часы и бриллианты, которые, согласно карте, зарыты недалеко от деревни Арнема в районе Гелдерланд, который находится на востоке Нидерландов.

«Во время обороны Арнема в отделении Rotterdamsche Bank на Вельпервеге произошел взрыв. Немецкие солдаты на месте происшествия положили добычу под пальто», — сказала Аннет Ваалкенс из Национального архива в интервью голландскому изданию Omroep Gelderland.

Карта десятилетиями хранилась в Национальном архиве Нидерландов. Только сейчас общественность может пойти и увидеть его, а также сотни других документов времен Второй мировой войны, поскольку Архив рассекретил их в рамках своего ежегодного Дня открытого доступа.

#Netherlands — A Nazi treasure map which could reveal the secret location of a World War Two jewel haul has been released after 78 years.

The map is rumoured to lead to buried Nazi loot worth millions of pounds stolen from a bank by Hitler’s soldiers.#WWII #Holland

pic.twitter.com/qWldLW4ztB

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) January 4, 2023