США заранее узнают, готовит ли рф ядерный удар по Украине — эксперты

Соединенные Штаты почти наверняка узнают заранее, готовит ли россия ядерный удар по Украине, и москва вполне может захотеть, чтобы об этом узнали, говорят эксперты по ядерному оружию.

Президент рф владимир путин поднял вопрос о возможности применения ядерного оружия, если «территориальная целостность» или существование россии окажется под угрозой. Заявление москвы о том, что она аннексирует четыре частично оккупированных региона Украины, потенциально означало, что россия может рассмотреть возможность ответа на нападения на заявленную территорию ядерным ударом.

По мнению экспертов, если такая эскалация произойдет, она, вероятно, будет иметь форму тактического ядерного оружия меньшего размера, которое, вероятно, будет запущено на баллистической ракете малой дальности «Искандер».

В то время как военные аналитики пока преуменьшают угрозы москвы, а официальные лица США заявляют, что они не видели никаких действий, указывающих на такие планы, западная оборона и разведка внимательно следят за тем, чтобы увидеть, не появятся ли реальные ядерные угрозы.

В отчете Института ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве за 2017 год указано 47 ядерных хранилищ по всей России — 12 объектов национального уровня и 35 базовых объектов. За ними постоянно следят разведывательные и военные спутники наблюдения США и других стран. За ними можно наблюдать даже с коммерческих спутников, о чем свидетельствуют широко распространенные, регулярно обновляемые изображения деятельности на северокорейских ядерных объектах.

В институте отметили, что рф разместила свои стратегические или ядерные боеголовки большой дальности в полевых условиях, на ракетах, бомбардировщиках и подводных лодках. Но российское нестратегическое или тактическое ядерное оружие, которое насчитывает до 2 000 единиц, хранится и не устанавливается на средства доставки, такие как «искандер».

«Я уверен, что Соединенные Штаты увидят любую подготовку россии к применению ядерного оружия. Оружие должно быть вывезено из хранилища, задействованные подразделения должны быть приведены в боевую готовность, и русские могут также привести в боевую готовность свои стратегические ядерные силы», — сказал Марк Канчиан, бывший сотрудник оборонного и энергетического ведомств США, занимавшийся вопросами ядерных вооружений.

Он сказал, что доказательство также будет получено из вероятной видимой подготовки сухопутных войск рф, а также выдачи им защитного снаряжения и инструкций о том, как действовать в ядерной среде.

Возможный ядерный удар рф по Украине: каким будет ответ США. Бывший глава ЦРУ рассказал, как Соединенные Штаты ответят на ядерный удар россии по Украине.

Ранее Курсор писал, что разведка НАТО заявила о пропаже российской подлодки с «оружием Апокалипсиса». Разведка НАТО сейчас опасается возможного запуска россией ядерной суперторпеды «Посейдон».

Курсор писал, что эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!