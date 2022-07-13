Украинская земля «поглощает» остатки российской бронетехники: ВСУ показали удивительные фото

«Сами россияне в лучшем случае превратились в пепел или вернулись в россию в мешках, а техника и вооружение продолжает покрываться ржавчиной и зарастать украинскими цветами и пшеницей», — гласит сообщение «Севера».

Оперативное командование «Север» показало фотографии с тем, как сама украинская природа «перемалывае» танки россиян, которые постепенно исчезают с лица земли.

Об этом пишет Defense Express.

«Черниговская земля продолжает понемногу поглощать остатки российской техники, на которой вражеские войска планировали захватить Украину. Их планы успешно сорвали Вооруженные Силы Украины и другие силовые структуры при поддержке всего народа. Сами россияне в лучшем случае превратились в пепел или вернулись в россию* в мешках, а техника и вооружение продолжает покрываться ржавчиной и зарастать украинскими цветами и пшеницей», — говорится в сообщении ОК «Север».

И это остатки лишь маленькой частицы той техники, с которой еще раз пришла на Черниговщину российская армия, но была остановлена ​​и отогнана украинскими защитниками.

На самых фотографиях можно заметить, например Т-72Б3:

Или остатки командно-штабного или связного БТР-80 с оторванными колесами и проржавевшим корпусом после пожара:

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