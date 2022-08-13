В сети показали, как выглядит изнутри роскошный пляжный дом Трампа во Флориде

Трамп приобрел дом по относительно выгодной цене в 5 миллионов долларов в 1985 году и заплатил дополнительно 3 миллиона долларов за антиквариат и мебель.

На днях бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что ФБР провело обыск в его доме в Палм-Бич, Мар-а-Лаго.

«Это темные времена для нашей нации, поскольку мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергается набегам и оккупирован большой группой агентов ФБР, — написал Трамп в длинном заявлении. — После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным». ФБР пока не комментирует этот вопрос.

Предлагаем взглянуть, как поместье, которое Трамп называет «Зимним Белым домом» и о котором сейчас так часто говорят в СМИ, выглядит изнутри:

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