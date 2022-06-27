Депутат заявил о возможном расколе ультраортодоксальной партии

Депутат Меир Поруш не исключает разделения ультраортодоксальной партии на две фракции в преддверии выборов.

Депутат Кнессета Меир Поруш («Яадут а-Тора») заявил, что он не исключает возможности отделения его фракции в «Яадут а-Тора» — Агудат Исраэль — от фракции Дегель а-Тора.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Агудат Исраэль — хасидская партия, а Дегель а-Тора — литовско-харедимская. Партии работают вместе уже много лет, как ашкенази-харедим «Яадут а-Тора».

Заявление Поруша последовало за конференцией Совета мудрецов Торы Агудат Исраэль.

Выступая на Kol Hai Radio, Поруш сказал: «На Совете мудрецов Торы было сказано, что нам нужно найти общины, которые не голосовали, чтобы они поняли, что это важно, и пошли голосовать». Он отметил, что это был «целый год, в течение которого мы видели, как сильно они причиняли нам боль».

«Раввины поставили перед нами непростую задачу», — сказал он, но отметил, что «если все приложат усилия, мы получим больше голосов правых. Я не знаю, обеспечим ли мы еще одно место в Кнессете для «Яадут а-Тора», но мы будем делать то, что сказали нам мудрецы Израиля, и мы не сдадимся».

Ранее Курсор писал, что коалиция предложила Биньямину Нетаниягу сделку по роспуску Кнессета.

Также Бецалель Смотрич заявил, что еще есть шанс предотвратить очередные выборы. Смотрич заявил, что «для меня выборы — это лучший вариант, потому что мы выиграем, но национальные интересы превыше всего».

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Наша редакция сообщала, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Курсор писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета.

Напомним, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда.