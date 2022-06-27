Элькин рассказал, может ли Тиква Хадаша присоединиться к Нетаниягу

Министр строительства Зеэв Элькин заявил в интервью радиостанции FM103, что фракция «Тиква Хадаша» не планирует входить в правительство Биньямина Нетаниягу.

«Никаких переговоров с Нетаниягу о формировании альтернативного правительства не ведется. Все это манипуляция, которую запустили для оказания давления на депутатов Кнессета, представляющих правый лагерь. Этого не было, нет и не будет», – сказал Элькин.

Об этом сообщает Walla.

По словам Элькина, в прошлом году «Тиква Хадаша» уже получала предложения от Нетаниягу, которое также включало пункт о том, что Гидеон Саар займет пост премьер-министра, но партия отказалась.

Министр отметил, если партия получает подобные предложения, то это не значит, что проводятся переговоры и добавил, что «в конце концов, ответ отрицательный».

Элькин сказал, что Нетанигу и его партнеры пытаются сделать все, чтобы получить 61 мандат в Кнессете и избежать суда для бывшего премьер-министра.

Политик признал, что в «Тиква Хадаша» недовольны тем, что нужно будет проводить новые выборы: «Думаю, каждый нормальный человек недоволен тем, что через год после формирования правительства будут выборы. Однако после распада коалиции это неизбежно».

Элькин также заявил, что партия не будет объединяться с «Кахоль-Лаван» и сейчас не ведутся никакие переговоры с Бени Ганцем.

«Мы будем баллотироваться в одиночку. У нас есть инфраструктура, и мы развертываем предвыборные штабы, никого не дожидаясь», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что коалиция предложила Биньямину Нетаниягу сделку по роспуску Кнессета.

Также Бецалель Смотрич заявил, что еще есть шанс предотвратить очередные выборы. Смотрич заявил, что «для меня выборы — это лучший вариант, потому что мы выиграем, но национальные интересы превыше всего».

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Наша редакция сообщала, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Курсор писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета.

Напомним, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда.