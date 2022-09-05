Эскалация в Иудеи и Самарии — «это третья интифада» — арабские источники

Нынешняя и нарастающая волна террористических атак и эскалация на местах указывают на четкую тенденцию, сообщил Israel Hayom арабский источник в Палестинской администрации (ПА), сообщает 7Israel National News.

«Это третья интифада. Это не конец. Это начало нового этапа в продолжающейся битве в Иудее и Самарии», — сказал источник.

«Вы думаете, что мы можем решить этот вопрос экономическими жестами? Нет. Проблем очень много. То, что дипломатического [решения] на горизонте нет, это только одна проблема. Даже человек, который имеет работу и зарабатывает деньги, приходит домой в конце дня и спрашивает себя, какое будущее у нас есть», — сказал истоник.

«Эти люди думают: «К чему все жертвы молодежи и вооруженных людей, которые были арестованы и убиты? Нам нужно показать, что они не погибли напрасно, и продолжать свой путь», — добавил он.

На прошлой неделе в новостях выходного дня 12-го канала Hadashot Sof Shavua сообщалось, что только за последний месяц было совершено 10 нападений с применением огнестрельного оружия и ножевых ранений в дополнение к десяткам обстрелов камнями каждую неделю.

За последние четыре месяца израильские силы безопасности арестовали более 1 200 разыскиваемых подозреваемых в терроризме, четверть из них в Дженине и Шхеме (Наблус). С начала года ШАБАК предотвратил около 200 терактов.

Ранее Курсор писал о перестрелке в Дженине: ЦАХАЛ продолжает поиски третьего террориста. Израильские силы безопасности продолжают свои усилия по поиску третьего террориста, совершившего в воскресенье обстрел автобуса в Иорданской долине.

Курсор сообщал, что ЦАХАЛ ищет отца боевика, устроившего теракт в Иорданской долине. После обстрела маршрутного автобуса в долине реки Иордан, ЦАХАЛ ищет вооруженного и опасного отца одного из участников теракта. Не исключается, что он может совершить новый акт терроризма.

4 сентября, на шоссе 90 возле Хамры террористы на машине обстреляли маршрутный автобус, из-за чего пострадали 7 человек, среди которых 6 солдат. В процессе этого преступники также случайно подожгли свое авто. ЦАХАЛ оперативно задержал двух палестинских боевиков и передал их для проведения допроса.

Со временем палестинские СМИ назвали имена террористов и опубликовали их фото. На фоне этого министр обороны Бени Ганц пообещал усилить израильскую активность в Иудее и Самарии.

Также появилась информация, что состояние военнослужащего, получившего серьезные ранения, улучшилось. Дополнительно этот инцидент прокомментировал полковник Меир Бидерман, заявивший, что «мы не успокоимся, пока не поймаем их всех».

Параллельно солдаты ЦАХАЛа проводят операцию по задержанию третьего террориста и предупредили о повышенной опасности в регионе, потому что сбежавший боевик может устроить еще один теракт.