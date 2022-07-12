Тысячи людей вышли на улицы: в сети показали, как Джокович отпраздновал победу на Уимблдоне в Белграде

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал четвертым подряд чемпионом Уимблдона. Вернувшегося домой в понедельник 21-кратного победителя турниров Большого шлема встретили как героя.

Новак Джокович победил одиозного австралийца Ника Кирьоса в четырех сетах и ​​завоевал свой четвертый подряд титул Уимблдона, и если быть точнее, то это его 21-й титул Большого шлема на сегодняшний день.

Он вернулся в свою родную Сербию, чтобы отпраздновать победу, и поднял кубок перед тысячами кричащих болельщиков, находясь на балконе мэрии Белграда.

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В честь возвращения Джоковича на родину был устроен фейерверк и концерт.

35-летний игрок бросил в толпу 20 подписанных теннисных мячей.

Джокович выиграл четыре последних Уимблдона в 2018, 2019, 2021 и 2022 годах, а турнир 2020 года был отменен из-за пандемии COVID-19.

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Поклонники собрались тысячами, и четверо из них держали буквы «GOAT», обозначающие аббревиатуру «Величайший за все время».

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