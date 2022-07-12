Слезы, молитвы и цветы: появились трогательные фото с похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Япония во вторник прощается с Синдзо Абэ — фигурой, которая доминировала в политике на посту премьер-министра страны дольше всех.
На прошлой неделе его застрелили на предвыборном митинге.
Толпы людей заполнили тротуары, вдоль которых стояло большое количество полицейских, когда катафалк с Абэ отбыл из центрального храма Токио этим утром. Люди кричали, хлопали и махали, когда проезжала машина, некоторые держали цветы.
Хотя церемония прощания проходит в храме Дзодзедзи в закрытом режиме, и там присутствуют только члены семьи экс-премьера и его близкие, сотни людей все равно выстроились у храмам, чтобы отдать дань уважения Абэ, который умер в возрасте 67 лет.
Его убийство в пятницу ошеломило страну, где и преступления с применением огнестрельного оружия, и политическое насилие крайне редки.
Другие выстроились в очередь перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы сделать подношения импровизированному храму, который будет стоять там до пятницы. Партийные работники выходят, чтобы предложить холодный ячменный чай скорбящим, потеющим в душном воздухе.
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