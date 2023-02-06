Ганц: У Нетаниягу нет законных оснований менять систему правления в Израиле

Бывший министр обороны Бени Ганц дал интервью 13 каналу и подверг критике поведение правительства в отношении запланированной судебной реформы министра юстиции Ярива Левина.
Об этом сообщает INN.
«Во всем, что я слышал до сих пор в том, что они называют судебной реформой, нет ни одного пункта, который служит гражданину, все сводится к тому, как вы даете больше власти правительству и Кнессету против системы правосудия», — заявил Ганц
Ганц, возглавляющий партию «Национальное единство», добавил, что «насколько я понимаю, все, что касается граждан, должно быть включено в реформу, и мы должны сделать так, чтобы судебная система не была политической. Если вы согласны заранее что нет политизации системы, можно расширить круг влияния и сохранить баланс».
Ганц также сказал: «Нетаниягу поступил бы правильно, если бы хотел, чтобы сильная демократия остановила этот процесс, но вместо этого он позволил своим экстремистским лошадям двигаться вперед и посмотреть, что произошло».
Он также осудил подстрекательство против премьер-министра и сказал: «В отличие от Нетаниягу и некоторых его нынешних партнеров, которые стояли на всевозможных балконах и вели себя самым разным образом, я однозначно осуждаю все подстрекательства и призывы к насилию».
Ганц обратился напрямую к премьер-министру и сказал: «Нетаниягу — я против таких вещей, жаль, что вы не сказали то же самое в такой ясной форме более двух десятилетий назад».
Позже он сказал, что призвал к переговорам о судебной реформе уже «на следующий день после первого заявления Ярива Левина по этому поводу», и добавил: «У Нетаниягу нет законных оснований менять систему правления в Израиле».
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