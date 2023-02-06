Ганц: У Нетаниягу нет законных оснований менять систему правления в Израиле

Бывший министр обороны Бени Ганц дал интервью 13 каналу и подверг критике поведение правительства в отношении запланированной судебной реформы министра юстиции Ярива Левина.

Об этом сообщает INN.

«Во всем, что я слышал до сих пор в том, что они называют судебной реформой, нет ни одного пункта, который служит гражданину, все сводится к тому, как вы даете больше власти правительству и Кнессету против системы правосудия», — заявил Ганц

Ганц, возглавляющий партию «Национальное единство», добавил, что «насколько я понимаю, все, что касается граждан, должно быть включено в реформу, и мы должны сделать так, чтобы судебная система не была политической. Если вы согласны заранее что нет политизации системы, можно расширить круг влияния и сохранить баланс».

Ганц также сказал: «Нетаниягу поступил бы правильно, если бы хотел, чтобы сильная демократия остановила этот процесс, но вместо этого он позволил своим экстремистским лошадям двигаться вперед и посмотреть, что произошло».

Он также осудил подстрекательство против премьер-министра и сказал: «В отличие от Нетаниягу и некоторых его нынешних партнеров, которые стояли на всевозможных балконах и вели себя самым разным образом, я однозначно осуждаю все подстрекательства и призывы к насилию».

Ганц обратился напрямую к премьер-министру и сказал: «Нетаниягу — я против таких вещей, жаль, что вы не сказали то же самое в такой ясной форме более двух десятилетий назад».

Позже он сказал, что призвал к переговорам о судебной реформе уже «на следующий день после первого заявления Ярива Левина по этому поводу», и добавил: «У Нетаниягу нет законных оснований менять систему правления в Израиле».

Ранее Курсор писал, что противостояние Нетаниягу и юрсоветника по судебной реформе продолжаются. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщает, что распоряжение о том, что он не должен участвовать в усилиях по проведению судебной реформы из-за судебного разбирательства, «неприемлемо».

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Также генпрокурор направила резкое письмо Нетаниягу, разгорелся скандал. Генпрокурор запретила премьер-министру участвовать в судебной реформе.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в системе правосудия.