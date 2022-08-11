Мир моды потерял легендарного Иссея Мияке: топ лучших нарядов модельера

Известный модельер-авангардист и новатор Иссей Мияке скончался в больнице в Токио в возрасте 84 лет.

Японский дизайнер, известный своей плиссированной одеждой, которая никогда не мнется, и фирменной черной водолазкой соучредителя Apple Inc Стива Джобса, скончался во вторник. Ему было 84 года.

Мияке приобрел известность в 1970-х годах, когда его работы на протяжении многих лет определялись технологичным дизайном, смелыми, красочными стилями и складками, похожими на оригами. Последнее принесло ему титул «Принц складок».

После изучения графического дизайна в Токийском художественном университете он изучал дизайн одежды в Париже, где работал со знаменитыми модельерами Ги Ларошем и Юбером де Живанши, прежде чем отправиться в Нью-Йорк. В 1970 году он вернулся в Токио и основал студию дизайна Мияке.

В конце 1980-х он разработал новый способ плиссировки, заворачивая ткани между слоями бумаги и помещая их в термопресс, при этом одежда сохраняла свою складчатую форму. Это привело к разработке его фирменной линии «Pleats, Please».

В конце концов, он создал более дюжины модных линий, начиная от своей основной линии Issey Miyake для мужчин и женщин и заканчивая сумками, часами и парфюмерией, прежде чем уйти на пенсию в 1997 году, чтобы посвятить себя исследованиям.

Для создания своей одежды Мияке работал с материалами, начиная от пластика и заканчивая металлом, а также добавляя традиционные японские материалы и бумагу.

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