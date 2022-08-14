Опубликованы удивительные фото с купанием ручных слонов в реке в Индонезии

В сети показали забавные фото из национального парка Уэй Камбас с ручными слонами, купающимися в реке.

Фотограф показал, как укротитель слонов сопровождает животных для купания в реке в Лампунге, Индонезия. Снимки были сделаны 12 августа 2022 года.

Ручные слоны на фото, а точнее крупные самцы, использовались укротителем, чтобы отпугивать диких слонов, которые пересекают границы национального парка и уничтожают поля людей.

При изгнании диких слонов с территории слонам часто приходится бежать со скоростью около 60 километров в час.

Дикие слоны часто заходят в деревни вокруг национального парка Уэй Камбас. Из 37 деревень вокруг национального парка Уэй-Камбас 23 деревни подвержены конфликтам между слонами и людьми. В год происходит не менее 600 случаев конфликта между слоном и человеком, а именно уничтожение полей маниоки, кукурузы и риса, принадлежащих сельским жителям.

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