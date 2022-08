Реал одолел Айнтрахт и выиграл пятый Суперкубок УЕФА: как отпраздновали мадридцы

Хотя «Франкфурт» был опасен, особенно в первом тайме, «Мадрид» вышел вперед благодаря опыту и индивидуальным качествам, как это часто случалось в их победоносной кампании в Лиге чемпионов 2021–22.

Франкфурт преуспевал на ранних стадиях: голкипер «Реала» Тибо Куртуа был вынужден сделать потрясающий сейв, когда вышел один на один с Даичи Камада на 14-й минуте.

Мадрид едва не забил, когда Винисиус обошел Кевина Траппе в штрафной площади, но Тута выбил мяч с линии ворот.

В то время как «Мадрид» доминировал во владении мячом, Франкфурт предпринял несколько контратак, однако «Мадрид» ответил собственной контратакой на 37-й минуте. Винисиус выбил мяч, и испанцы получили угловой.

После навеса Бензема головой сбросил направо, Каземиро тоже головой с нулевого угла отбросил под удар Алаби, который из центра вратарской площадки отправил мяч в пустые ворота.

После гола Мадрид ускорил ход и должен был вести счет 2:0, когда Кроос справа прострелил на Бензема, но тот с линии штрафного пробил немного мимо левой штанги.

Качество игры «Мадрида» стало более очевидным во втором тайме: на 55-й минуте Винисиус получил мяч в центре штрафной от Менди и пробил – но даже рикошет не помешал Траппе среагировать! Каземиро попал в перекладину на 61-й минуте.

На 65-й минуте Винисиус слева сбросил на удар Карима Бензему, который с линии штрафной пробил Траппе. Гол!

Франкфурт упорно боролся на заключительном этапе, но Мадрид смог доминировать в игре и выиграть свой пятый Суперкубок из восьми попыток.

