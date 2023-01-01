Британия полностью прекратила импорт российского сжиженного газа

В Соединенном Королевстве говорят, что поддерживают «страны во всем мире, которые хотят снизить собственную зависимость» от российских энергоресурсов.

Великобритания в воскресенье, 1 января, полностью прекратила импорт сжиженного природного газа из российской федерации*, введя в действие соответствующее решение, принятое осенью 2022 года.

Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны во всем мире, которые хотят снизить собственную зависимость», – говорится в сообщении.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas. We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

Как сообщал Курсор, российский президент владимир путин запретил продавать нефть покупателям, придерживающимся установленного странами Запада потолка цен. Соответствующий указ глава кремля подписал во вторник, 27 декабря.

«Запрещаются поставки иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», – говорится в документе.

Также мы писали от ом, что в россии расценивают введение странами Запада ценового потолка на ее нефть как «опасный и нелегитимный инструмент».

Также Курсор информировал о том, что китайская компания-перевозчик China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International отказались перевозить российскую нефть марки ESPO из дальневосточных портов. Такая тенденция возникла после вступления в силу ценового потолка на нефть, установленного странами G7 и Евросоюзом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!