Британия полностью прекратила импорт российского сжиженного газа

18:27, Сегодня
Мировые новости, Экономика
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Фото: pixabay.com

В Соединенном Королевстве говорят, что поддерживают «страны во всем мире, которые хотят снизить собственную зависимость» от российских энергоресурсов.

Великобритания в воскресенье, 1 января, полностью прекратила импорт сжиженного природного газа из российской федерации*, введя в действие соответствующее решение, принятое осенью 2022 года.

Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны во всем мире, которые хотят снизить собственную зависимость», – говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, российский президент владимир путин запретил продавать нефть покупателям, придерживающимся установленного странами Запада потолка цен. Соответствующий указ глава кремля подписал во вторник, 27 декабря.

«Запрещаются поставки иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», – говорится в документе.

Также мы писали от ом, что в россии расценивают введение странами Запада ценового потолка на ее нефть как «опасный и нелегитимный инструмент».

Также Курсор информировал о том, что китайская компания-перевозчик China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International отказались перевозить российскую нефть марки ESPO из дальневосточных портов. Такая тенденция возникла после вступления в силу ценового потолка на нефть, установленного странами G7 и Евросоюзом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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