Британия полностью прекратила импорт российского сжиженного газа

Великобритания в воскресенье, 1 января, полностью прекратила импорт сжиженного природного газа из российской федерации*, введя в действие соответствующее решение, принятое осенью 2022 года.

Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны во всем мире, которые хотят снизить собственную зависимость», – говорится в сообщении.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.

We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023