Орбан рассказал, что может остановить войну в Украине

Премьер-минситр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войну в Украине якобы могут остановить переговоры между США и россией*.

По словам Орбана, шансов на прекращение войны в Украине очень мало, если не будет прямых переговоров между Соединенными Штатами и россией.

Об этом политик заявил в интервью государственному радио, сообщает провластное венгерское издание Magyar Nemzet.

Орбан считает, что стратегия Запада касательно войны в Украине якобы «провалилась». Кроме этого, санкции, введенные против россии, и поставки вооружений Украине не дают того результата, на который все надеялись. Он считает, что именно поэтому якобы необходимо начать переговоры.

По его смловам, Соединенные Штаты играют ключевую роль в войне, которую москва развязала против Украины. Он заявил, что именно Америка «финансирует эту войну».

«Как после Второй мировой войны, снова приходится ждать соглашения по безопасности от российско-американских договоренностей», — сказал Орбан.

По словам политика, США выделили Украине 50 млрд долларов помощи, и он не знает, кто еще может предоставить Украине такую же помощь в ближайшие полгода. он добавил, что у Европейского союза нет таких денег.

«Пока Америка верит, что эта военная стратегия может привести к результатам, изменений не последует», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Орбан дал прогноз касательно войны в Украине. По мнению Виктора Орбана, Украина не сможет победить российскую федерацию, если стратегия поддержка НАТО останется такой же, как на данный момент.

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Наша редакция писала, что в Украине заявили о существующей угрозе наступления с Беларуси. С территории Беларуси постоянно ведется ракетный обстрел украинских городов.

СМИ выяснили, кого путин хотел назначить главой своего «правительства» в Украине. Президент рф владимир путин планировал быстро захватить Украину и сменить правительство, находящееся у власти в Киеве.

Курсор писал ранее, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

Также Курсор сообщал, что в последнее время российская федерация активизировала воздушные удары по территории Украины и это может быть связано с успехом украинских военных на юге страны.

Еще мы писали, что 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают сверхэффективно использовать американские ракетные системы HIMARS против российской оккупационной армии. Стало известно, что благодаря им уничтожено уже 50 российских складов боеприпасов.

Еще мы писали, что оккупанты из рф, захватившие Мелитополь, Херсон и другие города юго-востока Украины, не выпускают мирных жителей, удерживая их в заложниках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!