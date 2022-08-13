Последнее в 2022 году суперлуние: опубликованы завораживающие фото со всего мира

«Осетровая луна» в картинках: наблюдатели за звездами наслаждались ночью 11 августа потрясающим проблеском последнего суперлуния в этом году.

Взоры звездочетов были устремлены к небу в ночь на четверг, когда произошло последнее из четырех суперлуний в этом году.

«Осетровая луна» достигла своего апогея ранним утром в пятницу, казавшись больше, чем обычно, с оранжевыми оттенками, освещая небо над земным шаром.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Смотрите другие материалы из рубрики Фоторепортажи:

— Израильские синхронистки выступили на чемпионате Европы: завораживающие фото

— Ноа Кирел представит Израиль на Евровидении: лучшие образы певицы

Всемирный день льва: фотографы показали эффектные кадры с царем зверей

— В турецкой Анталии выставили впечатляющую коллекцию насекомых

— Обнародованы впечатляющие фото извержения вулкана в Исландии

— Джинджер из Spice Girls исполнилось 50: как менялся образ артистки в течение десятилетий

— Сожгли фигуру Байдена и израильский флаг: палестинские арабы устроили протест в Ливане

— Фоторепортаж с акции украинцев в Тель-Авиве

— Украинская земля «поглощает» остатки российской бронетехники: ВСУ показали удивительные фото

— Слезы, молитвы и цветы: появились трогательные фото с похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ