Герцог обратился с предложением к Бен-Гвиру: что сказал президент

Во время встречи президент Ицхак Герцог выразил глубокое беспокойство и озвучил мнение групп в стране и еврейском мире, обеспокоенных новым правительством.

Об этом сообщает INN.

Герцог призвал Бен-Гвира «помочь унять гнев, быть внимательным и усвоить критику [поправки к] пункту о дискриминации и обращению с различными группами в обществе, особенно с теми, которые касаются ЛГБТ-сообщества и арабского населения».

Президент подчеркнул, что «его работа и работа всех в будущей коалиции — работать на благо народа и в духе Декларации независимости».

Депутат Бен-Гвир сказал президенту, что его главным приоритетом является «служение всей нации, выполнение функций министра национальной безопасности для всего израильского общества и укрепление чувства безопасности на улицах каждого». Он сказал, что в последние дни разговаривал со своими друзьями по Религиозному сионизму, и они не намерены исключать или наносить ущерб какой-либо общине страны.

Он добавил, что « внимателен к голосам всех частей нации, и заявил, что новое правительство будет работать над широкой национальной политикой для всех частей израильского общества».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу выступил с заявлением в связи с завершением коалиционных соглашений. Нетаниягу: «Мы создадим стабильное правительство на полный срок».

Ликуд подписал коалиционные соглашения с Религиозно-сионистской партией и Ноам. Окончательные детали коалиционных соглашений с Религиозно-сионистской партией и Ноамом согласованы, поскольку «Ликуд» готовится к приведению к присяге нового правительства.

Также обнародованы детали коалиционного соглашения Ликуда и Яадут а-Тора. Ультраортодоксальные депутат разрешают внутренний спор и подписывают соглашение с «Ликудом» за день до приведения к присяге нового правительства.

Курсор писал, что Яадут а-Тора подписывает коалиционное соглашение с Ликудом. В преддверии приведения к присяге правительства представители «Яадут а-Тора» накануне вечером подписали совместное коалиционное соглашение с «Ликудом».

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу.

Наша редакция сообщала, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Сделка между Ликудом и Яадут а-Тора: что получат ультраортодоксы.

Стало известно еще одно условие религиозных сионистов: что пообещал Ликуд.

Лапид: Новое правительство не привержено демократии, разрушает основы общества.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.