На пике жары: в сети показали удивительные фото животных из известного зоопарка Ханчжоу

В последнее время погода в Гуанчжоу, Китай, продолжает быть жаркой, и сотрудники зоопарка, считающегося «одним из красивейших в мире», разными способами охлаждают животных.
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