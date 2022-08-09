На пике жары: в сети показали удивительные фото животных из известного зоопарка Ханчжоу

Фото: pixabay.com

Зоопарк в городе Ханчжоу был снован в 1958 году. Занимает территорию 20 гектаров и содержит более 200 видов животных общим количеством более 2 тыс. особей.

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Автор материала: Ирен Давид