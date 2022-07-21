В ЦРУ рассказали об ошибках путина

По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, президент российской федерации владимир путин ошибается, думая, что ему удастся выиграть войну на истощение в Украине, которую он развязал.

Об этом сообщает Sky.news.

Бернс заявил, что президент россии ошибается, если рассчитывает выиграть кровавую войну на истощение против Украины. Также события показали, что путин ошибался, думая, что российские войска могут захватить Киев в течение первых дней вторжения на территорию Украины.

Глава ЦРУ считает, что путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения на территорию Украины, в том числе провалился его план по молниеносному захвату столицы украинского государства.

Бернс отметил, что президент ошибся, назвав Украину «ненастоящей страной», так как действительно настоящие страны дают отпор, как это и сделала Украина.

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